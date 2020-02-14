«Премьер ДНР» вернулся к обязанностям

Александр Ананченко вернулся в исполнению обязанностей «премьера» в группировке «ДНР». Его обращение по случаю 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана опубликовала пресс-служба «правительства ДНР».



«Офицеры, прапорщики и солдаты прошли через суровые испытания, вписав в историю свою страницу воинской доблести... Желаю Вам и вашим близким мира и благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в сообщении.



Вывод войск из Афганистана состоялся 15 февраля 1989 года.



5 февраля Ананченко отсутствовал на «совещании по вопросам противодействия коррупции». Вместо него на совещании был его заместитель, гражданин РФ Владимир Пашков, которого в группировке представили «исполняющим обязанности председателя правительства».

В октябре 2018 года появилась в «ДНР» должность «премьер-министра», которым стал Александр Ананченко. Ранее он был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.



Фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса сейчас является «Внешторгсервис».



18 апреля 2019 года руководитель «Внешторгсервиса», гражданин России Владимир Пашков стал заместителем Ананченко в «правительстве».



Пушилин также передал топливные предприятия группировки «ДНР» «РТК» и «Донтопливо» в управление Ананченко.



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