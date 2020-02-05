В «ДНР» исчез «премьер-министр»

Александр Ананченко на данный момент не исполняет обязанности «премьер-министра» при группировке «ДНР». Об этом следует из сообщения пресс-службы главы группировки Дениса Пушилина.



5 февраля члены группировки провели «совещание по вопросам противодействия коррупции». Среди участников присутствовал гражданин РФ Владимир Пашков, которого пресс-служба Пушилина назвала «исполняющим обязанности председателя правительства».



Пашков является заместителем Ананченко.



Еще 23 января под председательством Ананченко прошло заседание «правительства ДНР».

В октябре 2018 года появилась в «ДНР» должность «премьер-министра», которым стал Александр Ананченко. Ранее он был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.



Фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса сейчас является «Внешторгсервис».



18 апреля 2019 года руководитель «Внешторгсервиса», гражданин России Владимир Пашков стал заместителем Ананченко в «правительстве».



Пушилин также передал топливные предприятия группировки «ДНР» «РТК» и «Донтопливо» в управление Ананченко.



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