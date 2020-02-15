Президент Франции не видит пользу санкций против России

Президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что санкции против России не принесли положительных результатов ни Европейскому союзу, ни РФ. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, сообщает «Громадське».



Макрон также отметил, что Россию нельзя блокировать или игнорировать. По его словам, Россия - агрессивная страна и останется такой в ближайшее время, но ей нужен «стратегический шанс».



«Но если вы посмотрите на географию, то увидите, что мы вынуждены что-то делать вместе... Мы должны дать россиянам стратегический шанс, стратегическую перспективу», — сказал президент Франции.