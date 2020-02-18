Германия заявила о непричастности к разработке «12 шагов» по безопасности Украины

Представители федерального правительства Германии не принимали участия в подготовке документа «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», опубликованного перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, и не были заранее проинформированы об этой инициативе, сообщает DW со ссылкой на собственные источники.



Кроме того, в ответе на запрос DW об этом документе, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что об ослаблении санкций ЕС против РФ не может быть речи, пока не будут выполнены Минские соглашения.



«Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого», - говорится в ответе германского внешнеполитического ведомства.



Агентство «Укринформ» также сообщает, что МИД Германии заявляет о непричастности к документу.



«Мы приняли к сведению документ, представленный Евроатлантической руководящей группой по безопасности (Euro-Atlantic Security LeadershipGroup) на Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральное правительство не принимало участия в его разработке и не было об этом уведомлено заранее», - цитирует агентство заявление МИД.

Группа экспертов из разных стран выступила с совместным заявлением о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе». Документ был распространен на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.



Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты раскритиковали это предложение.