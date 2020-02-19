Министр обороны: Новые участки разведения сторон на Донбассе пока не согласованы

Новые участки разведения сил и техники на линии разграничения сторон на Донбассе окончательно еще не согласованы, заявляет министр обороны Андрей Загороднюк. Он отметил, что «процесс идет», передает «Интерфакс-Украина».



По словам министра, решение будет проводиться после анализа ситуации.



Он отметил, что вопрос будущего разведения сил носит исключительно гуманитарный характер, «чтобы местные жители могли переходить линию контролированным образом».



Загороднюк подчеркнул, что подготовленные к разведению сил и техники участки «безопасны для нас».



Загороднюк также отметил, что ситуации как по безопасности, так и криминогенная ситуация в зонах разведения не изменилась.



«Обстрелы были рядом с зонами разведения, но они не были непосредственно в них самих. Что касается Станицы Луганской, Петровского и других, то мы полностью контролируем ситуацию по безопасности», - сказал он.