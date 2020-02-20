«ДНР»: Пять человек погибли от свиного гриппа с начала года

«ДНР»: Пять человек погибли от свиного гриппа с начала годаПять человек погибли на подконтрольной группировке «ДНР» от свиного гриппа (H1N1) с начала года. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает сепаратистский ресурс ДАН.



«С начала года у нас зафиксировано пять смертельных случаев от заболевания гриппом А (H1N1)», — сказала она.



Также она сообщила, что на подконтрольной «ДНР» территории фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. «У нас сейчас волна подъема заболеваний ОРВИ и гриппом, но пока это протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Каждый день фиксируется порядка 2000 случаев заболевания», — отметила Долгошапко.

По данным Минздрава Украины, 38 человек умерло от осложнений гриппа в стране с начала эпидсезона. Первая смерть была зафиксирована 31 декабря. За прошедшую неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек.