«Все мы люди». Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за самолета из Китая

Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации граждан из китайского Уханя, чтобы гарантировать, что новый китайский коронавирус не попадет в страну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«Меры безопасности — беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украине не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии», — написал Зеленский в Facebook.



Президент пояснил, что эвакуированные люди здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. «Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», — заверил Зеленский.



Также он раскритиковал реакцию людей, которые протестуют против размещения эвакуированных. «Бактериологического опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы — украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии», — подчеркнул он.



По словам Зеленского, когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, «реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации». «Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома», — рассказал президент.





Самолет с эвакуированными их Уханя приземлится в аэропорту Харькова. На борту авиалайнера находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи, все здоровы.



Людей разместят в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине. Жители поселка устроили акцию против приезда людей из Китая, перекрыв трассу. Произошли столкновения с полицией.