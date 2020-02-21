Турчинов: Ахметов в 2014 году отказался силой «душить» мятеж в Донецкой области

Украинский бизнесмен, миллиардер Ринат Ахметов отказался от силовых методов подавления сепаратистских митингов в Донецкой области в 2014 году, заявляет бывший секретарь СНБО Украины Алекснадр Турчинов.



В интервью YouTube-каналу «Исландия» Турчинов рассказал, что в период, когда с февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности президента Украины, он обращался к украинским олигархам за финансовой поддержкой страны - «закрывать пробелы в бюджете», а также с просьбой «придушить» сепаратисткие, пророссийские митинги в регионах. По словам Турчинова, правительство получило такую помощь, но при этом Ринат Ахметов сначала отказался от жестких мер, а позднее принял решение проводить мирные митигнги в поддержку еидной Украины.



«Я тогда и обратился к Ринату Ахметову с тем, чтобы он пришел и обеспечил локализацию этого сепаратистского мятежа в Донецкой области. Нужно было действовать быстро и жестко, это объективно. И господин Ахметов, как мне кажется, откровенно сказал: "Извините, я не смогу убить ни одного жителя Донбасса, я не смогу. Я своих земляков убивать не смогу", - рассказал Турчинов. - В то же время, когда Ахметов увидел, чем это все закончится – и для него, и для его бизнеса, в том числе, он на акции протеста мирные выводил работников своих предприятий под украинскими флагами».



Бывший секретарь СНБО добавил, что было уже поздно.