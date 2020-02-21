Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Турчинов: Ахметов в 2014 году отказался силой «душить» мятеж в Донецкой области

21 февраля 2020, 23:08

Турчинов: Ахметов в 2014 году отказался силой «душить» мятеж в Донецкой области

Украинский бизнесмен, миллиардер Ринат Ахметов отказался от силовых методов подавления сепаратистских митингов в Донецкой области в 2014 году, заявляет бывший секретарь СНБО Украины Алекснадр Турчинов.

В интервью YouTube-каналу «Исландия» Турчинов рассказал, что в период, когда с февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности президента Украины, он обращался к украинским олигархам за финансовой поддержкой страны - «закрывать пробелы в бюджете», а также с просьбой «придушить» сепаратисткие, пророссийские митинги в регионах. По словам Турчинова, правительство получило такую помощь, но при этом Ринат Ахметов сначала отказался от жестких мер, а позднее принял решение проводить мирные митигнги в поддержку еидной Украины.  

«Я тогда и обратился к Ринату Ахметову с тем, чтобы он пришел и обеспечил локализацию этого сепаратистского мятежа в Донецкой области. Нужно было действовать быстро и жестко, это объективно. И господин Ахметов, как мне кажется, откровенно сказал: "Извините, я не смогу убить ни одного жителя Донбасса, я не смогу. Я своих земляков убивать не смогу", - рассказал Турчинов. - В то же время, когда Ахметов увидел, чем это все закончится – и для него, и для его бизнеса, в том числе, он на акции протеста мирные выводил работников своих предприятий под украинскими флагами».

Бывший секретарь СНБО добавил, что было уже поздно.

Еще по теме

Люди
Ринат Ахметов Александр Турчинов
Прочее
митинг в донецке

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:52
Новая версия Минских соглашений и неизвестный бюджет «ДНР». Главное за день
18:06
В «ДНР» до сих пор ничего не известно о бюджете-2020. «Правительство» утвердит временный
16:17
«ЛНР» будет еще активнее учить школьников стрелять
14:27
«ДНР» сообщила о задержании «таможенников» за махинации
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
16:29
В Алчевске похоронили боевика «ЛНР» из Беларуси, а в Перми — российского
13:35
В «ДНР» заявили о закрытии более 50 школ на карантин
11:07
«ДНР»: Пять человек погибли от свиного гриппа с начала года
08:44
На копанке «ДНР» в Шахтерске произошел взрыв. Пять горняков пострадали
23:28
Ситуация в районе Золотого, отсутствие зарплат в Донецке и новые подземные толчки в Макеевке. Главное за день
22:44
Министерство обороны: На Донбассе сегодня около 25 тысяч российских военных
14:32
В «ДНР» обещают погасить долги по зарплате «бюджетников»
10:13
Трое детей пострадали в ДТП в Макеевке
09:38
В Макеевке произошел очередной подземный толчок
08:39
ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов во время боя в Луганской области
все новости
23:52
Новая версия Минских соглашений и неизвестный бюджет «ДНР». Главное за день
23:08
Турчинов: Ахметов в 2014 году отказался силой «душить» мятеж в Донецкой области
22:20
Аваков: Минимум семь участников беспорядков в Новых Санжарах должны быть арестованы
21:30
В Константиновке родные ждут студента, который вернулся из Уханя
20:26
Зеленский: Заказчики паники из-за коронавируса в Украине будут наказаны
19:55
Самолет «Шахтера» может эвакуировать из Китая оставшихся украинцев
19:39
Суд разрешил силой привести Порошенко на допрос. Его адвокат обещает жаловаться
19:15
В Мариуполе СБУ задержала нацгвардейца, который торговал оружием
18:06
В «ДНР» до сих пор ничего не известно о бюджете-2020. «Правительство» утвердит временный
18:06
В субботу Торецку обещают дать воду
17:35
У пассажиров поезда «Киев-Москва» не нашли признаков заболевания коронавирусом
16:17
«ЛНР» будет еще активнее учить школьников стрелять
15:55
Рада попросила Зеленского отменить кодировку спутниковых каналов
15:07
В России отцепили вагон поезда «Киев-Москва» из-за пассажирки с подозрением на коронавирус
14:27
«ДНР» сообщила о задержании «таможенников» за махинации
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция