На КПВВ «Марьинка» умер мужчина

На КПВВ «Марьинка» Донецкой области 24 февраля утром умер 80-летний мужчина, который вместе с женой ехал из Макеевки в Днепр. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».



«Еще в машине, которая везла супругов с "нулевого" блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в 11:40 медицинские работники констатировали смерть пенсионера.