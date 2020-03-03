Школа под Донецком попала под обстрел

Здание школы в подконтрольной боевикам Александровке Донецкой области было повреждено в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



1 марта наблюдатели зафиксировали несколько небольших царапин и разбитое оконное стекло на четвертом этаже с западной стороны действующей школы на ул. Ленина, 171. Школа находится менее чем в 1,5 километрах от линии соприкосновения.



По оценке СММ, повреждения возникли недавно и были следствием огня из крупнокалиберного

пулемета (12,7 мм).



Александровка расположена в 20 километрах от Донецка.





