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Вчера на Донбассе погибли трое украинских военных и девять пострадали

11 марта 2020, 08:12

Вчера на Донбассе погибли трое украинских военных и девять пострадали

За минувшие сутки на Донбассе, вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков, погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там напомнили, что вчера боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовик одного из подразделений Объединенных сил вблизи Песок под Донецком. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик украинский военный погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевой травмой.

Кроме этого, в результате обстрелов со стороны противника один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму.

По информации штаба, 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.
Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: три раза рядом с Песками — из противотанкового ракетного комплекса — 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй — из миномета калибра 82-мм — 10 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой — из миномета калибра 82-мм — 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Васильевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Павлополя — снайперский огонь; неподалеку Широкино — из минометов калибра 82-мм — 11 мин.

Уточняется, что огонь открывался вблизи Орехово, Хутора Вольного, Новоалександровки, Луганского, Мироновского, Новолуганского, Зализного, Новгородского.

В штабе подчеркнули, что на все враждебные обстрелы подразделения ООС «прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ».

По сообщению штаба, вчера противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения № 3 Богдановка — Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины, добавили там.

С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

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