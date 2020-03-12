Автор «Четкого пацы»: Я до сих пор северодончанин

Автор YouTube-канала «Четкий паца» Костя Клепка в интервью «Дмитрию Гордону рассказал, что до сих пор чувствует себя жителем Северодонецка, откуда он родом, хоть уже 10 лет живет в Киеве.



«Не думаю [что стал киевлянином]. Я не очень ассоциирую себя с каким-то городом, я украинец точно на 100%. Наверное, я все-таки северодончанин. Во мне есть этот менталитет того региона», — сказал он.



Клепка отметил, что его отец до сих пор живет в Северодонецке. Также он рассказал, что в 10 лет выступил на северодонецком телевидении, где спародировал президента России Владимира Путина.



YouTube-канала «Четкий паца» насчитывает около 4,5 миллиона подписчиков и выпускает в основном пародии на музыкальные клипы. «Четкий паца» позиционирует себя как «самый большой украиноязычный канал на YouTube.



Клепка отметит, что видео на украинском языке — это сознательная позиция, несмотря на то, что на русскоязычном проекте можно было бы заработать больше денег.



«Стараюсь совершенствовать украинский язык, хоть и сложно — до сих пор учусь. Но мы живем в Украине, имея сейчас такое влияние на молодых людей и в такой политической ситуации, говорить на русском — это немножко неправильно с нашей точки зрения», — подчеркнул он.