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В Украине еще два человека заражены коронавирусом

12 марта 2020, 19:06

В Украине еще два человека заражены коронавирусом

Два новых случая заражения короновирусной инфекцией были лабораторно подтверждены в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Коронавирус диагностировали женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, а также происходит работа с людьми, которые контактировали с ними, добавили в Минздраве.

В свою очередь пресс-служба Черновицкой ОГА отметила, что мужчина с коронавирусной инфекцией был госпитализирован еще 10 марта.

В начале марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — у жителя Черновцов, который 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 

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