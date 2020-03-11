Ермак встретился со «Слугами народа» из-за совета по Донбассу

В Офисе президента прошла встреча главы ведомства Андрея Ермака и нардепов фракции «Слуга народа». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. Также факт встречи подтвердил депутат СН Юрий Камельчук в эфире телеканала NewsOne.



Отмечается, что среди собравшихся в здании нардепы Николай Тищенко, Елизавета Ясько, Юлия Гришина и другие.



Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступили против создания консультативного совета в Трехсторонний контактной группе с участием представителей группировок «ЛДНР». Официальная позиция фракции пока не известна.



На данный момент заявление поддержали 30 нардепов: Аликсийчук Александр, Безгин Виталий, Бондарь Анна, Васильев Игорь, Герус Андрей, Гурин Дмитрий, Жупанин Андрей, Кисилевский Дмитрий, Красносельская Анастасия, Кузьминых Сергей, Лерос Гео, Мариковський Александр Марчук Игорь, Мезенцева Мария, Михайлюк Галина, Мовчан Алексей, Мотовиловець Андрей , Наталуха Дмитрий, Петруняк Евгений, Подгорная Виктория, Потураев Никита, Рублев Вячеслав, Тимофийчук Владимир, Ткаченко Александр, Фрис Игорь, Чернев Егор, Черный Дмитрий, Шуляк Елена, Юнаков Иван, Яременко Богдан, Ясько Лиза.