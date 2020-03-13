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Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы до закрытия авиасообщения

13 марта 2020, 22:27

Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы до закрытия авиасообщения

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех граждан Украины, которые хотят вернуться на родину, сделать это в течение трех суток, потому что потом будет полностью закрыто регулярное авиасообщение. Об этом говорится в его обращении.

«Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой согласно расписанию. Что касается других граждан Украины: через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение — за это время вы должны вернуться домой», — сказал он.

По словам президента, все эти граждане пройдут медицинскую проверку и в случае выявления признаков заболевания направлены в обсервацию.

Зеленский отметил, что те граждане, которые не смогут вернуться в Украину, должны обратиться в консульства.

«При совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами», — подчеркнул он.

Также на выходных будут возвращены на родину украинцы, которые застряли на границе Италии и Словении.

Зеленский призвал всех граждан Украины воздержаться от поездок за границу без особой необходимости, особенно это касается туристических поездок.

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