Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы до закрытия авиасообщения

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех граждан Украины, которые хотят вернуться на родину, сделать это в течение трех суток, потому что потом будет полностью закрыто регулярное авиасообщение. Об этом говорится в его обращении.



«Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой согласно расписанию. Что касается других граждан Украины: через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение — за это время вы должны вернуться домой», — сказал он.



По словам президента, все эти граждане пройдут медицинскую проверку и в случае выявления признаков заболевания направлены в обсервацию.



Зеленский отметил, что те граждане, которые не смогут вернуться в Украину, должны обратиться в консульства.



«При совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами», — подчеркнул он.



Также на выходных будут возвращены на родину украинцы, которые застряли на границе Италии и Словении.



Зеленский призвал всех граждан Украины воздержаться от поездок за границу без особой необходимости, особенно это касается туристических поездок.