Пассажиропоток через КПВВ Донбасса увеличился на 8 тысяч человек за сутки

В субботу, 14 марта, линию соприкосновения на Донбассе пересекало большее количество людей в сравнении с предыдущими сутками. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



Так вчера КПВВ пересекли 61,5 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств. Большинство из них проследовали через КПП «Майорское» (14200 человек и 1480 транспортных средств), «Марьинка» (12295 человек и 1850 транспортных средств) и «Новотроицкое» (12290 человек и 2090 транспортных средств).



Пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» вчера пересекли 17595 человек.



За день до этого, 13 март, пассажиропоток через КПВВ составил 53,6 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств.