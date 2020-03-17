Боевики ограничивают работу ОБСЕ на юге Донетчины и на границе с РФ на Луганщине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает об ограничение свободы передвижения патрулей СММ 14 и 15 марта в Донецке, на блокпостах на юге Донецкой области и в районах возле пунктов пропуска на границе в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в неподконтрольном правительству Донецке боевики вновь отказали патрулям миссии в доступе к постоянному наблюдательному посту на центральном железнодорожном вокзале, ссылаясь

на «приказы от командиров».



Кроме этого, отказы в проезде патрули СММ получили на блокпосте в районе села Староласпа, в направлении сел Саханка и Пикузы (ранее Коминтерново), ссылаясь на «проведение комплекса

спецмероприятий в районе».



«Находясь на блокпосте в Верхнешироковском оба дня, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали в обоих направлениях», — говорится в отчете.



В Луганской области боевики ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска на границе в районе поселков Изварино, Северный, Вознесеновка (ранее Червонопартизанск), а также на железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке.