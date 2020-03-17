На Луганщине на время карантина собираются контролировать цены и наказывать за фейки в соцсетях

В Луганской области вводят ограничительные меры из-за распространения коронавируса — будут контролировать цены и наказывать за фейки в соцсетях. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает «Громадське».



«Будем контролировать цены на продукты. Есть антимонопольный комитет, который может контролировать цены. Будем создавать рабочие группы», — сказал Гайдай.



Он отметил, что будет «мгновенно реагировать» на информацию о повышении цен.



«Я думаю, что нам пойдут навстречу все владельцы крупных сетей, и у нас, в отличие от Киева, не будет пачка масок стоить 1200 грн», — добавил Гайдай.



Также он заявил, что власть будет просить Укрпочту и «Новую почту», чтобы в их отделениях одновременно находились не более 3-4 человек.



«Будем пробовать контролировать даже супермаркеты. Понятно, что сложно, чтобы там всегда было не более 10 человек. Но сделать так, чтобы не было 30-40 человек — это возможно», — считает Гайдай.



По словам руководителя ОГА, в регионе также будут бороться с фейками о коронавирусе, которые распространяют в социальных сетях.



«Если есть человек, который сидит дома, ему нечего делать, и он в Facebook разгоняет всевозможные фейки вроде того, что со спутников нас будут поливать спиртом, что надо оборачиваться в белые простыни, что мы все погибнем... Я дал поручение киберполиции, чтобы она жестко реагировала на такие вбросы дезинформации», — добавил он.



Кроме того, глава ОВГА сообщил, что 17 марта в область поступило почти полмиллиона масок. Экспресс-тесты на коронавирус область должна получить до конца недели.