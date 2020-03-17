В СБУ рассказали о задержании жителей Макеевки и Луганска боевиками

Боевики группировок «ЛДНР» задержали жительницу временно оккупированной Макеевки и предпринимателя из Луганска для привлечения к разведывательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, жительница Макеевки была незаконно задержана представителями «МГБ ДНР» за якобы нелегальные валютные операции.



«Через психологическое давление, запугивание и угрозы уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.



В ходе проверки было установлено, что украинская гражданка не выполняла преступных задач в интересах террористической организации. По материалам следователей СБУ решением суда женщину освобождены от уголовной ответственности.



Также сообщается, что «МГБ ЛНР» незаконно задержали предпринимателя из временно оккупированного Луганска.



В СБУ сообщили, что боевики обвинили мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий и требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганщины.



«Там он должен был собирать информации о дислокации и перемещения украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого "МГБ ЛНР". Чтобы склонить луганчанина к противоправной деятельности, к нему применялись пытки», — говорится в сообщении.



Освободиться мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с так называемой «МГБ ЛНР».



Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области гражданин сразу обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания и привлечения представителями террористической организации.