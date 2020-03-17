«ДНР» хочет продавать товар в России

Группировка «ДНР» планирует расширить рынок сбыта для промышленных предприятий, которые находятся на подконтрольной ей территории Донецкой области. Среди стратегических задач на следующий год в «ДНР» называют создание территории России своего «представительства для обеспечения выхода продукции республиканских предприятий на ее рынок». Об этом заявил так называемый «министр промышленности и торговли ДНР» Эдуард Арматов.



По его словам, в 2019 году объемы производства и реализации продукции машиностроения выросли по сравнению с 2018 годом. В основном рост был обеспечен производством электрических трансформаторов, холодильников и морозильников.



В легкой промышленности «ДНР» планирует осваивать новые виды производства, но не уточняет какие, а также открывать новые торговые точки. Наращивать объемы производства в «ДНР» планируют за счет пошива школьной формы.