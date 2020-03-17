Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ахметов предлагает создать «мозговой центр», чтобы бороться с экономическим кризисом

17 марта 2020, 23:22

Ахметов предлагает создать «мозговой центр», чтобы бороться с экономическим кризисом

Украинский бизнесмен, миллиардер Ринат Ахметов предлагает создать «мозговой центр» для преодоления Украиной экономических вызовов. Такую идею вчера он озвучил на встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Зеленским, созванной для выработки решений по борьбе с эпидемией коронавируса в стране, передает LB.ua.

«Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что, когда, образно говоря, у них (в мире, - ред.) - кашель, у нас - воспаление легких», - цитирует издание Ахметова.

Читайте также:

Зеленский собрал олигархов в Офисе президента

Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать «мозговой центр» - «мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира».

«Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра», - добавил он.

На встрече с Зеленским 16 марта присутствовали около 15 украинских бизнесменов, в том числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Сергей Тигипко, Владислав Чечоткин, Леонид Климов, Виталий Гайдук, Андрей Ставницер.

Еще по теме

Люди
Ринат Ахметов
Прочее
Экономический кризис коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:13
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
23:01
В Донецке ранен мужчина – боеприпас взорвался на его участке земли
19:38
«ДНР» переводит школы Горловки на дистанционное обучение
18:55
«ДНР» хочет продавать товар в России
16:25
«ДНР» собирается законсервировать горловский «Стирол»
14:57
«ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до конца марта
13:37
«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
08:58
Боевики ограничивают работу ОБСЕ на юге Донетчины и на границе с РФ на Луганщине
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
15:43
«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус
15:33
«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса
14:30
«ДНР»: Житель Снежного хранил шесть гранат
13:25
«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года
11:20
«Л-ДНР» хотят устроить голосование по поправкам в Конституцию РФ для получивших российский паспорт
все новости
23:22
Ахметов предлагает создать «мозговой центр», чтобы бороться с экономическим кризисом
23:13
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
23:01
В Донецке ранен мужчина – боеприпас взорвался на его участке земли
22:19
Зеленский обратился к украинцам, которые пока не вернулись в страну из-за границы
21:56
Несколько десятков человек дали показания о пытках в подвалах Луганской ОГА
21:30
В Украине приостановлены все футбольные соревнования
21:25
Сивохо: Страна-агрессор спровоцировала и поддерживает внутренний конфликт
20:33
В Украине подтверждены 7 новых случаев коронавируса. Всего уже 14 — два летальных
20:17
Путин не исключает, что из-за коронавируса голосование за поправки в конституцию РФ будет сорвано
20:10
В больницу Горловки отправили еще одного человека с подозрением на коронавирус
19:38
«ДНР» переводит школы Горловки на дистанционное обучение
19:06
Умер Эдуард Лимонов
18:55
«ДНР» хочет продавать товар в России
17:25
На Донбассе эвакуировали двух раненных украинских военных
17:03
Фонд соцстрахования будет выплачивать тем, кто на обсервации, половину зарплаты
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция