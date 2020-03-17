Ахметов предлагает создать «мозговой центр», чтобы бороться с экономическим кризисом

Украинский бизнесмен, миллиардер Ринат Ахметов предлагает создать «мозговой центр» для преодоления Украиной экономических вызовов. Такую идею вчера он озвучил на встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Зеленским, созванной для выработки решений по борьбе с эпидемией коронавируса в стране, передает LB.ua.



«Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что, когда, образно говоря, у них (в мире, - ред.) - кашель, у нас - воспаление легких», - цитирует издание Ахметова.

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Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать «мозговой центр» - «мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира».



«Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра», - добавил он.



На встрече с Зеленским 16 марта присутствовали около 15 украинских бизнесменов, в том числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Сергей Тигипко, Владислав Чечоткин, Леонид Климов, Виталий Гайдук, Андрей Ставницер.