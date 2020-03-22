В Украине подтверждено уже 63 случая коронавируса

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.



«По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в воскресенье вечером.



Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.



Всего, по его словам, 22 случая инфицирования COVID-19 были определены как сложные.

По состоянию на утро воскресенья, в Украине было зафиксировано 47 случаев коронавируса, три из них летальные. Один пациент выздоровел.