Александр Трепак стал новым командующим Сил специальных операций

Новым командующим ССО назначен Александр Трепак

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, опубликованных на сайте Офиса президента.

«Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в указе №313/2024.

При этом президент назначил Александра Трепака новым командующим ССО.

«Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в указе №314/2024.

Александр Трепак — военный в четвертом поколении. Родился 15 сентября 1976 года в Виннице. Бригадный генерал (2021). Герой Украины (2015). Во время военной службы занимал различные должности в Главном управлении разведки Вооруженных сил Украины и занимался несколькими видами разведывательной деятельности, в частности военной, радиоразведкой и контрразведкой.

Трепак участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины с апреля 2014 года. Вместе с несколькими разведывательными группами был в районе города Бахмут.

С 27 августа по 3 октября 2014 года был старшим военным командиром обороны Донецкого международного аэропорта. Непосредственно руководил отражением всех попыток штурма и захвата аэропорта, во время которого было подбито восемь танков, захвачен и эвакуирован один танк с незначительными повреждениями, уничтожено более 270 боевиков и шесть взяты в плен.

Он организовал собственные контрдиверсионные и контрзасадные операции вокруг аэропорта, что сделало невозможным перекрытие вооруженными силами путей поставки продовольствия и боеприпасов силам обороны аэропорта.

В конце 2020 года Трепака назначили начальником штаба — заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 мая назначил Валерия Залужного послом в Великобритании. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте Офиса президента.