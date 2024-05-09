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Александр Трепак стал новым командующим Сил специальных операций

09 мая 2024, 15:45

Александр Трепак стал новым командующим Сил специальных операций

Новым командующим ССО назначен Александр Трепак Новым командующим ССО назначен Александр Трепак

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, опубликованных на сайте Офиса президента.

«Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в указе №313/2024.

При этом президент назначил Александра Трепака новым командующим ССО.

«Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в указе №314/2024.

Александр Трепак — военный в четвертом поколении. Родился 15 сентября 1976 года в Виннице. Бригадный генерал (2021). Герой Украины (2015). Во время военной службы занимал различные должности в Главном управлении разведки Вооруженных сил Украины и занимался несколькими видами разведывательной деятельности, в частности военной, радиоразведкой и контрразведкой.

Трепак участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины с апреля 2014 года. Вместе с несколькими разведывательными группами был в районе города Бахмут.

С 27 августа по 3 октября 2014 года был старшим военным командиром обороны Донецкого международного аэропорта. Непосредственно руководил отражением всех попыток штурма и захвата аэропорта, во время которого было подбито восемь танков, захвачен и эвакуирован один танк с незначительными повреждениями, уничтожено более 270 боевиков и шесть взяты в плен.

Он организовал собственные контрдиверсионные и контрзасадные операции вокруг аэропорта, что сделало невозможным перекрытие вооруженными силами путей поставки продовольствия и боеприпасов силам обороны аэропорта.

В конце 2020 года Трепака назначили начальником штаба — заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 мая назначил Валерия Залужного послом в Великобритании. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте Офиса президента.

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