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СМИ узнали, кого Зеленский предложит на главу Минэнерго

27 марта 2020, 20:15

СМИ узнали, кого Зеленский предложит на главу Минэнерго

Президент Владимир Зеленский может предложить на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды экс-гендиректора директората энергетических рынков министерства Ольгу Буславец. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на осведомленных в этом вопросе источников.

Именно Буславец они считают наиболее вероятной кандидатом.

Кроме нее среди претендентов называют также фамилии в.и.о. министра Виталия Шубина, экс-главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины и бывшего министра энергетики и менеджера ДТЭК Ивана Плачкова.

Сейчас министерством руководит первый заместитель министра Виталий Шубин, он занимает пост временно исполняющего обязанности.

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