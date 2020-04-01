В Горловке повреждены автобусы и троллейбусы в результате обстрела

Ночью в неподконтрольной украинским властям Горловке под обстрел попало трамвайно—троллейбусное управление в центральной части города.



Об этом заявил глава подконтрольной группировке «ДНР» городской администрации Иван Приходько

в своем Telegram-канале.



По его словам, были повреждены семь автобусов и четыре троллейбуса. Приходько показал последствия обстрела.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки боевики группировок «ДНР»/«ЛНР» 14 раз открывали огонь по украинским позициям. Погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один — боевое травмирование.