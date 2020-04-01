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Один украинский военный погиб, трое пострадали за минувшие сутки на Донбассе

01 апреля 2020, 08:12

Один украинский военный погиб, трое пострадали за минувшие сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один — боевое травмирование, подорвавшись на мине российского производства. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Там отметили, что боевики 14 раз открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, основную активность боевики сосредоточили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где зафиксировано 11 обстрелов. В частности, у Красногоровки НВФ дважды обстреляли украинских военных из минометов калибра 120-мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов; по окрестностям Песок выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра; вблизи Авдеевки трижды фиксировались обстрелы из минометов калибра 82-мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у Широкино и Гнутово; в районе Каменки из автоматического станкового гранатомета; вблизи Опытного из крупнокалиберного пулемета; позиции в Старогнатовке — из стрелкового оружия.

В штабе ООС отметили, что имеющимися огневыми средствами украинские военнослужащие вовремя реагировали на каждый обстрел и дали «достойный отпор».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики из минометов калибра 120-мм и противотанкового ракетного комплекса обстреляли украинские позиции неподалеку Новотошковского, а из минометов калибра 82-мм — вблизи Луганского; вечером боевики применили против позиций ООС в Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

«Наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима «тишины», — подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 31 марта ликвидировано трое боевиков, еще один ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.

С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки. В штабе добавили, что «после своевременного и адекватного ответа» со стороны подразделений Объединенных сил провокации боевиков прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, сказано в сообщении.

Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, подчеркнули в штабе.

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