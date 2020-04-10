В Луганской области новое подозрение на коронавирус

В Луганской области за прошедшие сутки зарегистрировано одно подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.



Также вирусологическая лаборатория проводит тестирование больных с диагнозом пневмония из всех медицинских учреждений области и медицинских работников, контактировавших с инфицированными коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 2203 случаев коронавируса COVID-19, из них 69 пациентов умерли, а 61 — выздоровел. В Донецкой области по-прежнему известно об 11 случаях, в Луганской о трех.