Кабмин уволил первого замглавы Минветеранов

Кабинет министров согласовал увольнение Антона Колумбета с должности первого заместителя главы министерства по делам ветеранов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает народный депутат Алексей Гончаренко, который там присутствовал.



В комментарии «НД» Колумбет сказал, что решил уволиться по собственному желанию. «Меня уволили согласно моего заявления, которое я подал еще во время смены министра», — отметил он.



О желании покинуть Минветеранов Колумбет написал в Facebook еще 10 марта.



Антон Колумбет является ветераном АТО, член ветеранских общественных организаций, заместитель председателя общественного формирования «Муниципальная варта».



Также сегодня Кабмин принял решение об увольнении Алексея Марценюка с должности заместителя министра обороны и Андрея Галущака с поста государственного секретаря министерства инфраструктуры.