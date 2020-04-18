«ЛНР» тоже не будет проводить парад 9 мая из-за COVID-19

Группировка «ЛНР» переносит парад и другие мероприятия ко Дню победы 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава формирования Леонид Пасечник в видеообращении.



Он отметил, что эти мероприятия переносятся «на более поздний срок», но не уточнил дату. По словам Пасечника, «ЛНР» проведет их в «один день с Россией».

В четверг о переносе парада к 9 мая на неопределенный срок объявил президент России Владимир Путин. В пятницу аналогично поступила группировка «ДНР», отменив мероприятия на подконтрольной ей территории.