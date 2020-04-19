От COVID-19 выздоровела 95-летняя жительница Мариуполя. Но число заболевших растет

В Донецкой области еще два человека выздоровели от коронавируса COVID-19 и один — заразился. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.



Выздоровели две женщины — 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя из Дружковки.



Вместе с тем диагноз COVID-19 подтвержден у 59-летней мариупольчанки — жены ранее выявленного больного коронавирусом. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



На сегодня в Донецкой области было выявлено всего 16 случаев COVID-19. Из них один летальный, 10 завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают лечение.