«ДНР» не фиксирует новых случаев COVID-19. Но число подозрений растет

В отдельных районах Донецкой области за пасхальные выходные не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это указано в сегодняшней сводке «министерства здравоохранения» группировки «ДНР».



Отмечается, что число заболевших по-прежнему составляет 36. Из них два пациента выздоровели и выписаны из больницы.



За последние сутки с подозрением на COVID-19 были взяты под наблюдение 15 человек.



Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 279 человек с подозрением на COVID-19, а 8065 человек — находятся на самоизоляции дома. Таким образом, всего под наблюдением 8344 человека.



Выписаны из отделений 60 человек. Они полностью выздоровели от ОРВИ и у них было по два отрицательных теста на коронавирус.

В украинском Министерстве по делам реинтеграции утверждают, что группировки «ДНР»/«ЛНР» скрывают летальные случаи.



У Минздрава Украины отсутствуют официальные данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.