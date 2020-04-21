Почти 80 тысяч жителей отдельных районов Донецкой области приняли участие в мероприятиях, которые прошли на территории церквей на Пасху. Об этом сообщает «МВД» при группировке «ДНР».



Богослужения проходили в 186 храмах в 44 населенных пунктах.



В мероприятиях было задействовано около 650 «полицейских». Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, подчеркнули в «МВД».

В этом году Пасха проходила на фоне карантинных мероприятий, которые были введены по обе стороны линии соприкосновения в связи с эпидемией коронавируса.



Из-за коронавируса «ДНР» не отменяла комендантский час на Пасху. Однако это не остановило верующих от посещения ночной службы.



В Нацполиции Украины заявили об отсутствии серьезных нарушений карантинного режима во время празднования Пасхи в Украине. По данным МВД, в богослужениях приняли участие 130 тысяч человек, что в 50 раз меньше, чем в прошлом году. Для обеспечения порядка были привлечены 26,5 тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.



В Донецкой области украинская полиция открыла 4 уголовных производства из-за несоблюдения карантина во время пасхальных служб.