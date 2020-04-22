Глава Минздрава увидел риск увольнения врачей на втором этапе медреформы

Реализация второго этапа медицинской реформы несет ризк увольнения большого количества медицинских работников. Об этом в ходе брифинга в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Что касается сокращения медицинских работников, я вижу в этом один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Мы должны понять, что наши медработники, наши врачи — это главный ресурс нашего здоровья, предоставления нам медицинской помощи», — сказал он.



Степенов отметил, что сейчас проводится аудит медицинской сферы, по результатам которого «мы будем исправлять, вносить определенные изменения, чтобы сокращения медицинских работников не происходило».



Накануне глава Минздрава заявил о недопустимости увольнения медработников на селекторном совещании с областными департаментами здравоохранения.



«В связи с переходом с 1 апреля на программу медицинских гарантий мы проводим тщательный аудит того, как это влияет и повлияет на второй и третий уровни медицины. Когда мы изучили все договоры на предмет дефицита и профицита средств, то увидели: из более 1600 учреждений здравоохранения 984 имеют дефицит. Это очень тревожный сигнал. Мы не можем допустить увольнение медработников», — приводит его слова пресс-служба ведомства.



Как отметили участники селекторного совещания из регионов, при этом в зоне особого риска из-за недостаточного финансирования отрасли находятся противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления.



«Если мы не покроем дефицит в средствах, нам придется закрывать бригады в сельской местности, в районах. Если останется так, как есть, мы сократим 30 бригад из 145. То есть, города будут обеспечены, а села — нет», — сказали представители департамента здравоохранения Запорожской области. Схожие опасения высказали и представители других регионов.



Степанов поручил департаментам здравоохранения предоставить в Минздрав полную информацию о планах так называемой оптимизации, а также свое видение реформирования и финансирования медучреждений.