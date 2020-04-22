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Глава Минздрава увидел риск увольнения врачей на втором этапе медреформы

22 апреля 2020, 10:10

Глава Минздрава увидел риск увольнения врачей на втором этапе медреформы

Реализация второго этапа медицинской реформы несет ризк увольнения большого количества медицинских работников. Об этом в ходе брифинга в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Что касается сокращения медицинских работников, я вижу в этом один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Мы должны понять, что наши медработники, наши врачи — это главный ресурс нашего здоровья, предоставления нам медицинской помощи», — сказал он.

Степенов отметил, что сейчас проводится аудит медицинской сферы, по результатам которого «мы будем исправлять, вносить определенные изменения, чтобы сокращения медицинских работников не происходило».

Накануне глава Минздрава заявил о недопустимости увольнения медработников на селекторном совещании с областными департаментами здравоохранения.

«В связи с переходом с 1 апреля на программу медицинских гарантий мы проводим тщательный аудит того, как это влияет и повлияет на второй и третий уровни медицины. Когда мы изучили все договоры на предмет дефицита и профицита средств, то увидели: из более 1600 учреждений здравоохранения 984 имеют дефицит. Это очень тревожный сигнал. Мы не можем допустить увольнение медработников», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Как отметили участники селекторного совещания из регионов, при этом в зоне особого риска из-за недостаточного финансирования отрасли находятся противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления.

«Если мы не покроем дефицит в средствах, нам придется закрывать бригады в сельской местности, в районах. Если останется так, как есть, мы сократим 30 бригад из 145. То есть, города будут обеспечены, а села — нет», — сказали представители департамента здравоохранения Запорожской области. Схожие опасения высказали и представители других регионов.

Степанов поручил департаментам здравоохранения предоставить в Минздрав полную информацию о планах так называемой оптимизации, а также свое видение реформирования и финансирования медучреждений.

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