В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь

Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь в Киеве закрывается на карантин. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.



Он отметил, что за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирусом COVID-19. Также диагноз был подтвержден у монаха Киево-Печерской лавры.



В Свято-Покровском Голосеевском монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений, добавил мэр.

На прошлой неделе в Киеве закрыли на карантин Киево-Печерскую лавру и Ионинский монастырь.



Всего в столице зафиксировано 989 случаев коронавируса. Из них 39 человек выздоровели, а 19 умерли.