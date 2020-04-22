На Луганщине экс-руководителя ВГА подозревают в присвоении денег при ремонте обстрелянного жилья

Бывшего руководителя одной из местных ВГА на Луганщине подозревают в завладении бюджетными средствами, выделенными для ремонта поврежденных от обстрелов жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, чиновник вместе с директором предприятия-подрядчика завладели средствами из госбюждета, которые были выделена на капитальный ремонт поврежденных в результате обстрелов крыш жилых домов.



Бесплатно предоставленные Норвежским советом по делам беженцев стройматериалы включались в акты выполненных работ как приобретенные и использованные для капитального ремонта.



21 апреля 2020 бывшему руководителю местной военно-гражданской администрации и директору предприятия-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и внесение должностным лицом в официальные документы ложных сведений, совершенных по предварительному сговору группой лиц).



Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.

Украинский Кабмин 22 апреля подписал соглашение с Германией о получении грантов суммой 25,5 миллионов евро для обеспечения жильем переселенцев.