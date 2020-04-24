В Украине число заболевших COVID-19 возросло до 7647. Умерли 193 человека

По состоянию на утро 24 апреля в Украине установлено 7647 случаев коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них умерли 193 человека, а 601 выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.



Ситуация по регионам:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтвердила 67 случаев заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории, умер один человек.



Группировка «ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории уже зафиксировано 48 случаев COVID-19. При этом умер один из пациентов с COVID-19. Утверждается, что у него была хроническая болезнь сердца.