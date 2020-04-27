В «ДНР» предупреждают о штрафах за появление без маски в общественных местах

В группировке «ДНР» заявили о наличии штрафов за появление без медицинской маски в общественном транспорте и магазинах.



Масочный режим был введен «указом» главы «ДНР» Дениса Пушилина и начал действовать с прошлой недели.



«Депутат ДНР» Анастасия Селиванова сказала в интервью «Комсомольской правде», что оштрафовать могут на сумму до 60 тысяч рублей (около 22 тысяч гривен).



По оценке местного телеканала «Юнион», в Донецке около 30% людей игнорировали масочный режим в первую неделю. О штрафах за появление без маски в общественных местах не сообщалось.



Telegram-канал Dontel со ссылкой на источники сообщает, что с понедельника, 27 апреля, «силовики ДНР» начинают усиленно следить за исполнением пунктов «указа» о «введении режима повышенной готовности» в связи с эпидемией коронавируса.



В частности, планируются рейды по контролю за соблюдением социальной дистанции и масочного режима в транспортных средствах общего пользования, торговых объектах и общественных местах. Также готовится усиленный контроль «группы риска» — людей от 65 лет и старше, все они обязаны находиться дома в условиях самоизоляции. Кроме того, будут проверки на пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителя (опекуна).



По данным Dontel, всем нарушителям будут выписывать штрафы от 5 до 30 тысяч рублей (1800-11000 тысяч гривен) в зависимости от проступка.



Пока что, по данным «МВД ДНР», было составлено около 90 административных протоколов по фактам нарушения самоизоляции и около 30 в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.