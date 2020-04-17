«ДНР» вводит масочный режим в магазинах и транспорте. И другие ограничения

Группировка «ДНР» приняла ряд новых ограничительных мер на подконтрольной ей территории в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте dnronline.



Теперь всем жителям необходимо соблюдать масочный режим в зданиях (строениях, сооружениях), в которых расположены торговые объекты, а также в общественном транспорте.



Вводится запрет на пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей.



Продлевается до мая режим самоизоляции для людей старше 65 лет.



Кроме того, не будет отменен комендантский час в период Пасхальных богослужений.



Остается под запретом проведение всех массовых мероприятий, продолжают действовать ограничения по пересечению границ ОРДО. По-прежнему приостановлена возможность бесплатного проезда в транспорте льготниками.



Отдельно в «ДНР» было объявлено о переносе парада к 9 мая.