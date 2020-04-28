Над Донетчиной и Луганщиной глушили беспилотник ОБСЕ

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся глушению 24 и 25 апреля во время полета над Донецкой и Луганской областями. Об этом говорится в отчете миссии.



Так, вечером 24 апреля, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS выполняя полет над районами между н. п. Троицкое и неподконтрольной Марьевкой (ранее Карла Либкнехта) в Луганской обсласти.



25 апреля - при выполнении полета над районами вблизи Лебединского и Мариуполя.



В миссии отметили, что помехи сигнала могли создавать из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.