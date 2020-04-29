Власти Луганщины возобновят работу не более 13 рынков

Не более 13-ти из 22-х продовольственных рынков возобновят работу в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



По его словам, остальные рынки не соответствуют требованиям работы.



«Я поддерживаю открытие рынков и магазинов, но с жестким соблюдением карантинных норм. Поэтому мы попробуем это сделать чуть раньше», — отметил он во время видеосовещания с бизнесменами Луганщины в среду.

Кабинет министров на заседании в среду позволил восстановить работу некоторым продовольственным рынкам при условии соблюдения санитарных норм, в частности, обязательного температурного скрининга, наличия антисептиков и средств индивидуальной защиты, социальной дистанции и дезинфекции. Ожидается, что работу возобновят 280 рынков.



Ранее глава ЛугОГА Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин на Луганщине, аргументируя это тем, что в области зафиксировано наименьшее количество больных коронавирусом в стране.