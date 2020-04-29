Кабмин разрешил открывать рынки при условии соблюдения санитарных норм

Правительство разрешило возобновление работы продовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение было принято на заседании Кабмина.



«Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые дают возможность рынкам возобновить свою деятельность», — написал он в своем Telegram-канале.



Основным условием работы рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.



Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на брифинге по итогам заседания уточнил, что принятое Кабмином постановление будет обнародовано завтра в газете «Урядовий кур’єр».



27 апреля Министерство здравоохранения представило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков.

В марте правительство постановило закрыть рынки на время карантина. Однако в конце месяца для всех рынков страны был введен ряд санитарных правил, которых они должны придерживаться, если хотят работать во время карантина. Несмотря на разрешение от Минздрава, в некоторых городах местная власть запрещала работу рынков на местном уровне.



В середине апреля Минздрав инициировал повторное закрытие рынков, сославшись на массовое нарушение санитарных норм.



После этого в ряде регионов Украины прошли акции протестов предпринимателей, которые треовали возобновить работу рынков.