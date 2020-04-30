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Глава МИД Украины допустил диалог с жителями ОРДЛО, но не с «Л-ДНР»

30 апреля 2020, 16:07

Глава МИД Украины допустил диалог с жителями ОРДЛО, но не с «Л-ДНР»

Украина готова вести прямой диалог с жителями отдельных территорий Донецкой и Луганской области, но не с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом министр иностранных Дмитрий Кулеба заявила во время брифинга по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четверки».

«Украина готова говорить с украинцами, которые живут на оккупированных территориях. Мы стремимся к этому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев из оккупации, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий», — сказал Кулеба.

Он добавил, что диалог «должен развиваться» и для этого есть «отработанные механизмы» в рамках Трехсторонней контактной группы.

По словам Кулебы, большая часть онлайн-встречи глав МИД была посвящена вопросам безопасности. «И это еще раз демонстрирует, что любая политическая дискуссия в "нормандской формате" базируется на принципе "сначала безопасность"», — подчеркнул министр, добавив, что Киев не планирует от него отступать.

Сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.

Лидеры «нормандской четверки» — президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе. 

Большая часть парижских договоренностей лидеров до сих пор не выполнена.

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