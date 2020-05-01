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Штаб ООС показал уничтожение военной техники боевиков

01 мая 2020, 12:46

Штаб ООС показал уничтожение военной техники боевиков

Украинские военнослужащие 29 апреля в Луганской области уничтожили транспорт, поставлявший боеприпасы боевикам. Об этом 1 мая сообщил штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что автомобиль боевиков был уничтожен с помощью противотанкогового ракетного комплекса. Пресс-служба сил ООС опубликовала видео уничтожения машины.

Уничтожение транспорта боевиков Объединенные силы объяснили самообороной: «Подразделения, которые обороняются, принимают адекватные меры, в том числе и огневого воздействия на оккупантов с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц».

В штабе подчеркнули, что на днях в этом районе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий. Также, по информации украинской стороны, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов.

С начала суток пятницы, 1 мая, на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны боевиков.

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