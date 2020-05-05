Начальник киевской полиции Крищенко выздоровел от коронавируса

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса COVID-19 и уже вышел на работу. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.



«Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы», — написал он в Facebook.





27 марта стало известно о том, что у Крищенко обнаружили коронавирус.



Ранее сообщалось, что в Национальной полиции коронавирус выявлен у 142 человек, еще 59 случаев зафиксировано в Министерстве внутренних дел.