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Начальник киевской полиции Крищенко выздоровел от коронавируса

05 мая 2020, 10:28

Начальник киевской полиции Крищенко выздоровел от коронавируса

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса COVID-19 и уже вышел на работу. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы», — написал он в Facebook.


27 марта стало известно о том, что у Крищенко обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Национальной полиции коронавирус выявлен у 142 человек, еще 59 случаев зафиксировано в Министерстве внутренних дел.

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