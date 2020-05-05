Штаб ООС рассказал о прилете авиационной ракеты боевиков на окраину Павлополя

Украинские военные на окраине села Павлополь в Донецкой области выявили неуправляемую авиационную ракета С-8. Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, инцидент произошел 4 мая.



По предварительной информации ракета была выпущена боевиками с направления населенного пункта Верхнешироковское и приземлилась в нескольких десятках метров от жилых домов. «К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал», — отмечается в сообщении.



В штабе добавили, что этот случай был задокументирован следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.



В штабе допустили, что ракета была выпущена из самодельной наземной пусковой установки.

Как сообщал штаб ООС, за минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный.