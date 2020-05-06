Медработники не смогли рассказать ОБСЕ о раненых без разрешения боевиков

Медработники в двух больницах Донецка отказались предоставить наблюдателям миссии ОБСЕ информацию о жертвах среди гражданского населения вследствие обстрела в Александровке без разрешения руководства вооруженных формирований. Об этом сообщается в отчете миссии.



Сотрудники миссии разговаривали с двумя родителями раненных детей, по словам которых, их дочери получили ранения осколками от произошедшего рядом взрыва во второй половине дня 4 мая, когда играли дома.



В ОБСЕ подчеркнули, что продолжают уточнять информацию об этом инциденте.



4 мая в группировке «ДНР» заявили о ранении четырех человек в Донецке в ходе обстрела. Среди пострадавших трое — дети.