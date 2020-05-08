Трое украинских военных ранены под Широкино

Трое украинских военнослужащих были ранены в результате обстрела боевиками позиций вблизи поселка Широкино в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого боевики применяли беспилотный летательный аппарат.



Раненым оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.



В свою очередь подразделения Объединенных сил, используя «штатное вооружение», открыли огонь в ответ. Потери противника уточняются, заявили в штабе ООС.