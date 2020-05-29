За время карантина реальная зарплата в Украине снизилась почти на 10%

В апреле реальная зарплата снизилась по сравнению с мартом на 9,6%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 0,4%. Об этом сообщает Государственной службы статистики.



Средняя номинальная заработная плата в Украине в апреле составила 10 430 гривен.



По сравнению с мартом средняя номинальная зарплата уменьшилась на 8,9%, а по сравнению с апрелем прошлого года — выросла на 1,6%. Самое большое падение произошло в сфере «временное размещение и организация питания» — примерно в два раза в годовом выражении.



Как сообщалась, Госстат засекретил данные о причинах смерти людей в период карантина.

