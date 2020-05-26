В Госстатистики засекретили причины смерти людей на карантине

Главное управление Государственной службы статистики приостановило публикацию данных о причинах смерти граждан на время карантина. Об этом сообщает агентство «Українськi новини» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Информируем, что с учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями) .... приостановлено предоставление соответствующим главным управлением статистики вторых экземпляров актовых записей гражданского состояния вместе с врачебными свидетельствами (фельдшерскими справками) о смерти, врачебными свидетельствами о перинатальной смерти, копиями решений суда об установлении факта смерти», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и регионах будет сформирована и опубликована, но без данных о причинах смерти.



Полные данные за январь-март 2020 года в Госстате пообещали обнародовать после окончания карантина.