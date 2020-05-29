Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Верховный суд оспаривает конституционность карантинных ограничений в Украине

29 мая 2020, 13:30

Верховный суд оспаривает конституционность карантинных ограничений в Украине

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность ряда пунктов постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений в Украине. Такое решение было принято на заседании пленума, сообщает пресс-служба Верховного Суда.

«Верховный суд с пониманием относится к ситуации в государстве, сложившейся в связи с распространением на территории Украины COVID-19, и в целом поддерживает меры, направленные на преодоление внешних и внутренних угроз безопасности и защите здоровья граждан, которые не противоречат Основному закону Украины», — подчеркивается в сообщении.

В то же время анализ ряда документов, связанных с введением карантина, указывает на их несоответствие Конституции Украины, считают в суде.

В частности, судьи Верховного суда оспаривают конституционность ограничения предпринимательской деятельности, перевозки пассажиров, выезда за границу, права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и других.

Также суд обжаловал приостановление действия статьи 25 Бюджетного кодекса до 1 января 2021 года о списании средств государственного и местных бюджетов на судебные решение и снижение судейского вознаграждения.

По мнению пленума Верховного суда, закон, который до завершения карантина ограничивает заработную плату и денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов Украины, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, осуществляет непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

«Анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствует о том, что это ограничение коснется только 1% фактически работающих государственных служащих. При этом анализ специального законодательства, которым определен уровень оплаты труда, в частности, членов Кабинета министров Украины, народных депутатов Украины, прокуроров, показывает, что большинство работников бюджетных учреждений и органов государственной власти вообще не испытывают негативных последствий в вопросах материального обеспечения в связи с принятием закона № 553-IX», — заявили в суде.

Там пришли к выводу, что этим законом осуществлено «непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения по материальному обеспечению других работников бюджетных учреждений», что, в свою очередь, «нарушает принципы независимости судей».

Пленум Верховного суда попросил Конституционный суд признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один месяц.

Карантин в Украине действует с 12 марта. С 11 мая в стране начались поэтапные послабления карантина.

Смотрите также:

Карантин приносит Украине пользу или вред? Выясняем на «Линии соприкосновения»

ТЕГИ

Организации
Конституционный суд Верховный суд
Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:21
В поселке, который закрыла «ДНР», выявили 7 случаев COVID-19
20:06
В Донецке затопило Ленинский проспект
20:03
В «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки в результате обстрела
16:18
«Полиция ДНР» продолжает наказывать нарушителей самоизоляции
15:30
ОБСЕ сообщила о восстановлении позиций боевиков возле Петровского
10:45
В Донецке ограничено движение транспорта из-за провала грунта в Кировском районе
10:27
«ЛНР» сообщила, что число заболевших COVID-19 возросло до 396 человек
07:50
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
22:57
В России назвали условие отмены боевой готовности «Л-ДНР»
21:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:01
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
19:41
«ДНР» признала, что железнодорожникам задолжали зарплату
14:10
«ДНР» хочет встречать пересекающих КПВВ стелой «Россия»
13:10
Красный крест передал в Донецк удобрения, семена и инструменты
11:32
«ДНР» сообщила о 15-й смерти от коронавируса. Всего выявлено 469 случаев болезни
все новости
21:21
В поселке, который закрыла «ДНР», выявили 7 случаев COVID-19
20:06
В Донецке затопило Ленинский проспект
20:03
В «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки в результате обстрела
19:05
Боевики 5 раз открывали огонь. Без потерь
18:18
С 1 июня в Украине заработают спортзалы и бассейны. Кроме Донецкой и еще двух областей
18:00
Чиновника «Первомайскугля» будут судить за хищение бюджетных средств
17:13
Суд снова перенес рассмотрение апелляции на приговор сотруднице «МГБ ДНР»
16:19
Украина планирует снять запрет на въезд для иностранцев
16:18
«Полиция ДНР» продолжает наказывать нарушителей самоизоляции
15:30
ОБСЕ сообщила о восстановлении позиций боевиков возле Петровского
15:09
Полиция задержала более 20 участников стрельбы в Броварах
14:58
МИД ФРГ: Для проведения саммита в «нормандском формате» нужен прогресс на Донбассе
14:52
Зампред Украины в ТКГ видит возможность для выхода из Минских соглашений
13:35
Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро Украине
13:30
Верховный суд оспаривает конституционность карантинных ограничений в Украине
все новости
ВИДЕО
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
28 мая, 21:01
Новый кризис на Донбассе ►
23 мая, 21:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция